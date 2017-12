Wetter in Franken: Klappt es diesmal mit den "weißen Weihnachten"?

In Weihnachtsstimmung zu kommen ist beim Geschenke- und Endjahresstress oft gar nicht so einfach. Schnee könnte da behilflich sein. Dürfen die Franken auf weiße Weihnachten hoffen? Der Deutsche Wetterdienst meldet in seiner deutschlandweiten 10-Tagesprognose für den Weihnachtsabend wechselhaftes Wetter mit Niederschlägen, meist in Form von Regen. In den Mittelgebirgen kann es aber auch schneien.Auch andere langfristige Wetterprognosen wie die von wetter.de sagen für die Weihnachtstage in den meisten Teilen Frankens bisher keinen Schnee voraus. Bei Temperaturen um die 3-4 Grad in Städten wie Bamberg, Bad Kissingen und Ansbach und 4-5 Grad in Würzburg fällt demnach stattdessen allenfalls gelegentlicher Regen und es ist meist wolkig. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt es vermutlich bei 3 bis 4 Grad wolkig und nasskalt. Im Nordosten wird es etwas kühler bei 0 bis -2 Grad in Wunsiedel und Hof, doch auf dauerhaften Schnee sollten die Franken auch hier nicht hoffen.In den Mittelgebirgen besteht dagegen durchaus die Chance auf Schnee. So zum Beispiel im Fichtelgebirge: Bei Temperaturen zwischen 0 und -2 Grad und Niederschlag am 24. Dezember könnte es mit den weißen Weihnachten am Ochsenkopf durchaus etwas werden. An der Waserkuppe in der Rhön ist bei -2 Grad Schnee für den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag angesagt und auch im Frankenwald kann stellenweise Schnee fallen.Laut Deutschem Wetterdienst sind "weiße Weihnachten" in Deutschland jenseits der Alpen und Mittelgebirge sehr selten. Schuld daran ist das sogenannte "Weihnachtstauwetter". Die ersten Schneefälle gibt es demnach zwar häufig schon Ende November und Mitte Dezember. Gerade um die Weihnachtszeit strömt dann aber meist milde atlantische Luft von Westen heran, verbunden mit gelegentlichen Regenfällen. Die Wahrscheinlichkeit für Weihnachtstauwetter liegt jedes Jahr um die 60 bis 70 Prozent.