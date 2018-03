Weltglückstag: Was macht uns glücklich? Und was bringen eigentlich Glücksbringer?

Am 20. März ist der Internationale Tag des Glücks.



Glücksbringer hat jeder andere - und auch jede Kultur verzeichnet andere Symbole. Wir haben die gängigsten für euch herausgesucht. Die Herkunft geht dabei oft weit zurück.

Irgendwie streben wir doch alle nach Glück - wünschen es anderen Menschen. Doch was ist Glück eigentlich? Und kann man es herauf beschwören? Und wie helfen uns Glücksbringer dabei?Fragen über Fragen - und doch nicht unberechtigt. Schließlich wollen wir doch alle glücklich und zufrieden sein. Wir erhoffen uns Glück und Erfolg in wichtigen Lebenssituationen und Entscheidungen. Steht eine solche an, wünschen uns unsere Mitmenschen immer wieder "viel Glück". Schon als Kind haben viele von Glücksbringer in die Schule mitgenommen, sobald eine wichtige Schulaufgabe oder Klausur anstand - auch bei sportlichen Wettkämpfen haben uns Kuscheltiere, Talismane oder ähnliche Glücksbringer begleitet.Auch einige Prominente geben zu, bei wichtigen Wettkämpfen oder in bestimmten Situationen auf Glücksbringer zu vertrauen. Der Sänger Mike Singer beispielsweise hat einen Glücksbringer fürs Autofahren. Die Sportlerin Anna Fernstädt ist mit ihrer Glücksunterhose zu den Olympischen Winterspielen gereist. Und sogar Sebastian Vettel soll einmal von einem Glückspfennig und einem Glücksschweinchen erzählt haben.Aber was bringt so ein Glücksbringer eigentlich? Gar nichts, sagen viele. Ein Glücksbringer kann weder ein Autorennen gewinnen noch eine Goldmedaille bei Olympia. Das sieht auch der Experte Karlheinz Ruckriegel so. Er ist Glücksforscher und untersucht, was Menschen zum Glücklichsein brauchen.Vielleicht bringt der Glücksbringer sogar doch ein bisschen was. "Wer ihn in der Tasche hat, fühlt sich vielleicht wohler und stärker", sagt der Experte. "Und wer an sich glaubt, bringt auch bessere Leistungen."Das Ganze kann aber auch einen Nachteil haben: Hat man den Glücksbringer mal vergessen, fühlt man sich vielleicht unsicherer. "Da ist es doch besser, wenn man den Glücksbringer gar nicht erst braucht", sagt der Glücksforscher.Um Glück geht es auch an diesem Dienstag: dem Weltglückstag. Seit mehreren Jahren soll der 20. März daran erinnern, wie wichtig es für die Menschen ist, glücklich zu sein. Welchen Glücksbringern die Leute dabei vertrauen, ist übrigens nicht überall gleich.Manche Leute in Deutschland haben zum Beispiel einen glänzenden Cent in der Tasche, andere ein getrocknetes Kleeblatt. In der Türkei sieht man öfter Anhänger mit einem blauen Auge. "In unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Glücksbringer", erklärt der Fachmann. "Sowas nennt man Aberglaube."Der Fachmann findet aber: Das Glück sollten wir besser nicht dem Zufall überlassen. "Wer fleißig lernt, sich selbst vertraut und mit anderen gut auskommt, der macht sich selbst glücklich."Glücklichsein beginnt vor allem bei jedem Einzeln - im Kopf. Wie glücklich wir uns fühlen, hängt auch an unserer generellen Einstellung zum Leben. Gehen wir positiv denkend durchs Leben, fühlen wir uns glücklicher, als wenn wir uns über jede Kleinigkeit ärgern. Natürlich kommt es auch darauf an, wie man Glück für sich selbst überhaupt definiert. Hat man extrem hohe Ansprüche ans Glücklichsein, ist es auch schwieriger den Glückszustand zu erreichen. Zählt man dagegen schon "Kleinigkeiten", die man vielleicht manchmal auch gar nicht so sehr wahrnimmt, fühlt man sich schnell glücklicher.Fällt es mir eigentlich auf, wenn mich meine Kollegen nett anlächeln? Wenn mir mein Freund ein Kompliment macht? Oder mir der Nachbar die Haustür aufhält? Manchmal ist der Alltag so hektisch, da gehen solche Dinge schon mal unter. Doch wenn wir uns ein bisschen mehr auf die kleinen schönen Dinge im Leben besinnen, fühlen wir uns doch besser. Oder etwa nicht?Glücklichsein ist außerdem ansteckend. Sind wir glücklich und zufrieden - und strahlen das auch aus - übertragen wir diese positive Stimmung auch auf unsere Mitmenschen.