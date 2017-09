Welt-Alzheimertag: Bürger sind sich unsicher beim Umgang mit Dementen

Auf Mut angewiesen





Viele Deutsche treffen in ihrem Alltag auf Demenzpatienten, wissen aber oft nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen. Etwa 50 Prozent der Bürger über 18 Jahren seien unsicher, was sie tun könnten, wenn ein Mensch mit Demenz Hilfe benötige, teilte die Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege am Mittwoch in Berlin mit. Zugleich hätten 61 Prozent der Befragten angegeben, mindestens einen Menschen mit Demenz persönlich zu kennen oder gekannt zu haben."Man ist oft hin und her gerissen, will niemanden vor den Kopf stoßen, hat aber trotzdem das Gefühl, dass etwas nicht stimmt", sagte Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des Stiftungen, über Situationen im Alltag, wenn Bürger auf Demenzkranke treffen. "Ich kann nur ermutigen, ein Gespräch zu beginnen und gegebenenfalls höflich nachzufragen, ob man helfen kann. Viele Menschen mit Demenz sind eben auf den Mut angewiesen, dass sich andere kümmern", betonte Suhr.Die Umfrage belegt den Angaben nach auch, dass in der Bevölkerung der Wunsch verbreitet ist, die eigene Hilfekompetenz zu verbessern. So wollen 44 Prozent mehr über Umgang und Kommunikation mit Menschen mit Demenz erfahren. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 55 Prozent. Aber auch Wissen zu anderen Aspekten wie Vorsorge (58 Prozent) oder Therapie (53 Prozent) ist gefragt. In Deutschland leben schätzungsweise 1,6 Millionen Menschen mit Demenz.Demenz hat viele Formen und Gesichter. Meist erkranken Menschen erst im höheren Alter an einer Demenz, manchmal beginnt die Krankheit jedoch schon viel früher, während der Berufstätigkeit. Die Symptome und die Auswirkungen verändern sich im Verlauf der Krankheit. Mit einer neuen Internetseite bietet die DAlzG nun ein Informationsangebot für Familien, die von Demenz betroffen sind und einen Migrationshintergrund haben. Auf dieser Website findet man grundlegende Informationen über Demenz in türkischer, polnischer und russischer Sprache.Alle in der Beratung und der Altenhilfe Tätigen erhalten auf dieser Seite außerdem Informationen über Migration, Demenz und Kultursensibilität. Schätzungen zufolge leben in Deutschland etwa 108.000 Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Demenz haben. Sie und ihre Familien brauchen Beratung, Hilfe und Unterstützung. Daher ist es dringend notwendig, dass sich alle Bereiche der Altenhilfe auch auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Zielgruppe einstellen. Die neue Webseite ist im Rahmen des Projekts Demenz und Migration entstanden, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird.In Deutschland leben zurzeit 18,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, davon sind über 1,8 Millionen über 65 Jahre alt. Eine Studie des Robert Koch-Institut (2008) kam zu dem Ergebnis, dass Migrantinnen und Migranten ab einem Alter von 55 Jahren höhere Gesundheitsrisiken aufweisen als vergleichbare Gruppen aus der Aufnahmegesellschaft. Dies liegt vor allem daran, dass sie ein höheres Armutsrisiko und einen geringeren sozialen Status haben als andere ältere Menschen. Deshalb altern Menschen mit Migrationshintergrund schneller und ihr Risiko steigt, an einer Demenz zu erkranken.