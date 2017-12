Weihnachtsmarkt in Stuttgart teilweise geräumt: Polizei nimmt Mann fest

Wachsamer Sicherheitsdienst reagiert



Auf dem Weihnachtsmarkt in der Stuttgarter Innenstadt ist am Sonntagabend (17. Dezember 2017) ein 53-jähriger Mann wegen eines verdächtigen Gegenstands in Polizeigewahrsam genommen worden.Der Mann habe angegeben, einen gefährlichen Gegenstand in seinem Rucksack zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein privater Sicherheitsdienst war auf ihn aufmerksam geworden. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, hielt der Sicherheitsdienst den Mann fest und übergab ihn gegen 20.30 Uhr den Beamten. Spezialisten der Polizei gaben wenig später Entwarnung. Der Inhalt sei nicht gefährlich gewesen, so der Sprecher.Während des Einsatzes war der Stuttgarter Weihnachtsmarkt teilweise geräumt worden. Gegen 21.45 Uhr wurde er wieder freigegeben.Laut dem Zeitungsbericht war am Abend noch unklar, ob der 53-Jährige in Polizeigewahrsam bleibt oder in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen wird.