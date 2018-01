Wegen Schweinepest: Bauernverband fordert Tötung von 70 Prozent aller Wildschweine

Der schleswig-holsteinische Bauernverband hat weitere vorbeugende Maßnahmen gegen die bereits in Polen und Tschechien nachgewiesene Afrikanische Schweinepest gefordert. Notwendig sei eine realistische Übung für den Ernstfall, sagte der erst vor wenigen Tagen wiedergewählte Bauernverbandspräsident Werner Schwarz am Donnerstag in Kiel. Um ein Einschleppen der Pest nach Deutschland zu verhindern, müssten insbesondere LKW-Fahrer sowie Saison- und Pflegekräfte aus Osteuropa sensibilisiert werden.Zudem müsse der Bestand des Schwarzwildes vorsorglich um 70 Prozent reduziert werden. Schwarz begrüßte, dass Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Schweinepest-Gipfel eingeladen hat. Sollte die Afrikanische Schweinepest in Deutschland ausbrechen, sei mit Milliardenschäden für Schweinehalter und die Fleischindustrie sowie einem sofortigen Exportverbot zu rechnen.