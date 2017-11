Wasserrohrbruch in Berlin: Auto versinkt in abgesackter Straße

"Es sieht hier aus wie an der Ostsee."



#Wasserrohrbruch in #Lichtenberg

Mehrere Strassen waren durch austretendes Wasser betroffen. Strasse abgesackt, ein PKW zur Hälfte versunken.@Berliner_Fw mit 14 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/NcaEnftOEH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 16. November 2017

Nach einem Wasserrohrbruch sind in Berlin-Lichtenberg mehrere Straßen überflutet worden. Eine Straße sackte daraufhin ab - mit ihr ein dort abgestelltes Auto, wie eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe (BWB) am Donnerstag sagte.Die Feuerwehr bereite die Bergung des etwa zur Hälfe versunkenen Wagens vor. Dafür habe ein Kran angefordert werden müssen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Absacken der Straße begründete die BWB-Sprecherin damit, dass Berlin auf Sand gebaut sei - davon sei auch viel auf die Straßen in dem Wohngebiet gespült worden: "Es sieht hier aus wie an der Ostsee."