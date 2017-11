1 / 1

Der Brite Gary Blackburn steht am 14.11.2017 vor seinem Centurion-Kampfpanzer in seinem Vorgarten im Linzer Ortsteil Kretzhaus (Rheinland-Pfalz) und hält eine Friedenstaube aus Ton in der Hand. Um den Panzer tobt ein Nachbarschaftsstreit, mit dem sich auch der rheinland-pfälzische Landtag befasst hat. Foto: Thomas Frey/dpa