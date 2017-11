Wachsleichen machen Probleme auf Friedhöfen - Warum viele Tote nicht verwesen

Herausforderung für Angehörige und Verstorbene



Viele auf Friedhöfen beerdigte Leichen verwesen nach Aussage eines Experten während der 15- bis 30-jährigen Ruhezeit für Gräber nicht vollständig. "Das Problem mit den sogenannten Wachsleichen nimmt zu. Es gibt kaum noch einen Friedhof in Deutschland, der nicht zumindest mit Teilflächen davon betroffen ist", sagte der Bonner Juraprofessor und Biorechtsexperte Tade Spranger der Deutschen Presse-Agentur."Das Problem sind vor allem zu feuchte und lehmige Böden. Sie konservieren Leichen so, dass noch nach Jahren die Gesichtszüge zu erkennen sind." Auch vom Verwesen ermüdete Erde, Kunstfaserkleidung und Antibiotika der Toten sowie undurchlässige moderne Särge werden laut Spranger für die zunehmende Zahl von Wachsleichen verantwortlich gemacht.Am 14. November ist an der Universität Bonn eine Fachtagung zu Wachsleichen und die Folgen für Friedhöfe geplant. Dabei geht es um ethische, theologische, bodenkundliche und rechtliche Aspekte.Der Frankfurter Kommunikationsberater Willi Brandt sagte: "Das ist eine Herausforderung für Angehörige der Verstorbenen und die Friedhofsmitarbeiter." Das Beste sei, wenn Kommunen offen mit dem Problem umgingen. "Denn das schlimmste Szenario wäre für Angehörige, zufällig in sozialen Medien ein Handyfoto von der Oma als Wachsleiche zu sehen."Wenn derartige Leichen noch nach Ablauf der Ruhezeit gefunden würden, ließen Friedhöfe sie zum Beispiel pietätvoll einäschern, ergänzte Brandt, der auch Sprecher von Deutschlands größtem privaten Krematorium in Dachsenhausen im Taunus ist.Das Problem mit den Wachsleichen ist auch auf hessischen Friedhöfen bekannt. "Bei entsprechenden Bodenverhältnissen kann das überall vorkommen. Der Verwesungsprozess ist eingeschränkt, wenn der Boden lehmig und zu wenig Sauerstoff vorhanden ist", berichtete der Leiter der Abteilung Friedhofsangelegenheiten in Frankfurt, Thomas Bäder. Auf den Friedhöfen in den Stadtteilen Rödelheim, Bergen und Enkheim sei deshalb die Ruhefrist von 20 auf 35 Jahre erhöht worden.Auf anderen Friedhöfen gebe es bestimmte Bereiche, in denen es keine Erdbeisetzungen mehr gebe. "Mittlerweile gibt es in Frankfurt ohnehin zu 73 Prozent Urnenbeisetzungen. Die Problematik der Wachsleichen wird sich auf längere Sicht immer seltener ergeben, weil die Tendenz zur Urne geht", erklärte Bäder.Der Juraprofessor Spranger erläuterte, wenn auf gebührenpflichtigen Friedhöfen wissentlich bei zu viel Grundwasser beerdigt werde, könne das sogar rechtswidrig sein: "Dann kann eine untaugliche Leistung verkauft werden." Auf die Problematik sei aber auch bereits reagiert worden: "Es gibt schon Landesgesetze, die zum Beispiel eine verrottende Innenauskleidung des Sarges vorsehen".