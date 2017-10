"Völlig unzureichend und schlecht organisiert" - Grüne fordern Reform im ÖPNV in Bayern

"Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr in Bayern und insbesondere im ländlichen Raum ist nicht nur völlig unzureichend, sondern auch noch furchtbar schlecht organisiert", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Markus Ganserer, in München vor einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses.Zur Verbesserung der Situation brauche es unter anderem bayernweit gültige Fahrkarten sowie ein landesweit einheitliches Tarifsystem. "Mit einem Bayern-Tarif wäre man landesweit einfach und bequem unterwegs", heißt es in einem von sechs Anträgen der Grünen zum ÖPNV.Nach Ansicht Ganserers häufen sich die Probleme im öffentlichen Nahverkehr: Fahrpläne, die nicht aufeinander abgestimmt sind, fehlerhafte Fahrplanauskunft im Internet und "ein regelrechter Tarifdschungel und Fahrkartenwirrwarr machen das Fahren mit Bus und Bahn kompliziert und unattraktiv."