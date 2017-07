Video zeigt, warum Smartphones im Straßenverkehr nichts zu suchen haben

ak



Das Smartphone ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. So nützlich die smarten Begleiter auch sind, im Straßenverkehr können sie zu einer ernsthaften Gefahr werden - das gilt für Fußgänger genauso wie für Zwei- oder Vierradfahrer.Studien zufolge erhöht das Schreiben einer Nachricht oder das Eintippen einer Telefonnummer das Unfallrisiko bei Autofahrern um das Sechs- bis Zwölffache . Und auch für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer kann die Smartphone-Nutzung zur Gefahr werden. Denn: Wer sich mit dem Smartphone beschäftigt, ist abgelenkt und das kann dramatische Folgen haben.Wie dramatisch diese Folgen sein können, zeigt ein Video, das aktuell im Netz durch die Decke geht. Das Video kommt vom " Western Cape Government " aus Südafrika und ist Teil einer Kampagne zur Verkehrssicherheit. Unter dem Hashtag #itcanwait sorgt das Video in den sozialen Netzwerken für Aufsehen: Nach einem vermeintlich witzigen Start - zu sehen sind Fußgänger und deren Missgeschicke, weil sie durch ihre Smartphones abgelenkt werden - erlebt der Zuschauer einen echten Schockmoment. Aber seht selbst:Die Aussage ist klar: "No call or text is worth your life. #ItCanWait" heißt es im Facebook-Post des Western Cape Government zu dem Video. Kein Anruf oder Nachricht ist es wert, dafür sein Leben zu riskieren. Das Smartphone kann im Zweifelsfall warten!