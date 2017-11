1 / 1

Das von der Mission der Vereinten Nationen in Südkorea (United Nations Command) am 22.11.2017 zur Verfügung gestellten Standbilder einer Überwachungskamera zeigt den Fluchtversuch eines Nordkoreanischen Soldaten am 13.11.2017 an der Grenze zu Südkorea in Panmunjeom (Nordkorea). Der Soldat versuchte mit seinem Geländefahrzeug zur südkoreanischen Grenze zu fahren, überquerte diese schließlich hinkend und sei dabei mindestens fünf mal angeschossen worden. Foto: -/YNA/United Nations Command/dpa