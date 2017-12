[Video] Vorsicht ekelhaft: Python verschlingt Hauskatze und würgt sie wieder aus

Eine Python hat in Thailand eine komplette Hauskatze verschlungen - und dann notgedrungen wieder ausgewürgt. Die fünf Meter lange Schlange wurde von der Besitzerin der Katze, Saowarak Charoen (59), mit einer recht merkwürdigen Verformung in der Küche entdeckt.Die Polizei sorgte dann mithilfe von Schlangenexperten dafür, dass die Python ihre Beute wieder herausgeben musste. Tatsächlich handelte es sich dabei um die vermisste Katze namens Bobo. Saowarak begrub das tote Haustier später im Garten. Die Python wurde wieder in Freiheit entlassen.Auf die Schlange war die Frau aus der Nähe von Bangkok erst aufmerksam geworden, nachdem sie eine ihrer drei Katzen länger nicht gesehen hatte. "Ich bin im Haus rumspaziert und habe gesehen, wie unterhalb der Spüle aus dem Küchenschrank eine Schlange herausguckte", berichtete sie der Tageszeitung "Khao Sod" (Donnerstag). Vermutet wird, dass die Python dort ihre Beute verdauen wollte. Ein Video der Aktion verbreitete sich auch im Internet.