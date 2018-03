Video: Kalter Februar in Europa, warme Luft in der Arktis

Im Februar lag die globale Temperatur erneut über dem Durchschnitt – mit Rekordwerten in einigen arktischen Regionen. Besonders warm war es in Teilen der USA und Mexikos, der Türkei und der Kaukasusregion, im Nahen Osten und im Nordosten Afrikas.

Die warmen Luftströme in der Arktis fielen mit der Ankunft kalter Luft in Europa zusammen, was Ende Februar für eine Kältewelle sorgte. Das sogenannte “Beast from the East” bescherte sibirische Temperaturen weit unter Null. In weiten Teilen Europas war der Februar mit Ausnahme des hohen Nordens und des Südostens des Kontinents kälter als der Durchschnitt.

Die Daten stammen vom Copernicus Climate Change Service, einem Programm im Rahmen des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Union.