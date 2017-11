Video: Donald Trump als Sänger? Diese Montage ist ein Youtube-Hit

Ungewohnt musikalisch wird Donald Trump in einem Video gezeigt,das den Hit "Havana" von Camila Cabello uminterpretiert. In Zusammenschnitten von Versatzstücken aus Reden des US-Präsidenten setzt sich der Text zusammen. Das Ergebnis: Erstaunlich unterhaltsam und musikalisch.DIe Sängerin des Originals zeigte sich gelassen und teilte Das Video auf Twitter mit den Worten "Havana...sweetie...i'm so sorry.." (Havana, Süße, es tut mir so leid).Und hier das Musikvideo in der Vollversion: