[Video] Bachelorette 2017: Jessica zieht sich für Playboy aus - was wird aus Franke Arnold?

Woche fünf bei der Bachelorette und damit die letzte Woche in Spanien steht heute auf dem Programm. Danach geht es für die Familienbesuche bei den Männern zurück nach Deutschland. Unser unterfränkischer Anwärter Arnold ist noch bei der Kuppel-Show auf RTL dabei. Doch der hatte schon lang kein Einzeldate mehr, bei Gruppendates fällt er kaum auf. Bedeutet das sein Ausscheiden in dieser Woche?Heute Abend zeigt RTL die fünfte Folge der Bachelorette 2017. Die Freundschaft der Männer wird in dieser Woche auf eine harte Probe gestellt, der Konkurrenzkampf wird immer größer.Zuerst findet ein Gruppen-Date in den Bergen Andalusiens statt. Beim zweiten Gruppen-Date geht es zu einem Ausflug an den Strand, bei dem auch Arnold dabei ist. Er muss sich neben David, Niklas und Domenico beweisen. Ein Kandidat darf Jessica beim romantischen Feuerwerk am Abend in den Armen halten. Ob Arnold darauf eine Chance hat? Immerhin wird vor allem David als großer Favorit der Bachelorette gehandelt.Am Strand durften die Männer Jessica zwar im Bikini betrachten, doch ab jetzt kann die ganze Welt die Bachelorette nackt sehen. Jessica hat sich nämlich für die nächste Ausgabe des Playboys ausgezogen und zeigt sich darin komplett hüllenlos. Ihren Körper präsentiert sie dabei mit Stolz - obwohl das nicht immer so war, verrät sie im Interview mit RTL:In der Nacht der Rosen wird es für Arnold knapp werden. Ob es auch in der fünften Woche der Dating-Show für eine Rose von Jessica reicht? Hoffnung bringt ein Kommentar von Johannes: "Heute wird jemand gehen müssen, von dem wir es nicht erwartet hätten". Vielleicht muss also doch ein bisheriger Favorit gehen und Arnold kann bleiben - das werden wir heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL sehen.