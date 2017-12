Verurteilter Mörder flüchtet bei Haftausflug am Bodensee - Fahndung läuft

Der Gesuchte Hubert Buffler verbüßt seit 1997 eine lebenslange Haftstrafe in der Vollzugsanstalt Heilbronn - wegen Mordes.

Der Straftäter konnte sich am Donnerstagnachmittag in der Friedrichshafener Innenstadt, wo er sich im Rahmen der Vollzugslockerung aufgehalten hat, absetzen, teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit.



Straftäter wollte Mutter besuchen

Wie Schwäbische.de berichtet, wurde dem Mann offenbar nach fast 20 Jahren im Gefängnis gewährt, seine Mutter in Friedrichshafen zu besuchen. Das Treffen sollte in einem Café stattfinden. Der Mann sei dabei von zwei Beamten begleitet worden. Als er während des Besuchs auf die Toilette ging, soll er plötzlich davongesprintet sein.



Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten geführt.



Der Gesuchte ist 1,61 Meter groß, schlank und an beiden Armen und am rechten Unterschenkel tätowiert. Zum Zeitpunkt seiner Flucht hatte er seine langen, mittelblonden Haare zu einem Zopf gebunden und war mit einer blauen Jeans, braunen Schuhen und einem weißen Strickpulli bekleidet. An seinem linken Zeigefinger besteht eine Amputation.



Zeugen, die Hinweise auf den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz, Telefonnummer 07531/995-0, zu melden.