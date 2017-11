Vermögenswirksame Leistungen: Wie lege ich das Extra-Geld vom Arbeitgeber an?

Möglichkeit 1: Bausparvertrag





Möglichkeit 2: Banksparplan





Möglichkeit 3: Aktienfonds



Monatlich geben viele Unternehmen ihren Angestellten etwas Geld extra zum Sparen dazu. Doch viele der rund 20 Millionen Arbeitnehmer, die in den Genuss von vermögenswirksamen Leistungen kommen können, lassen das Geld einfach liegen. Nach einem Bericht von "Finanztest"werden nur etwa 13 Millionen Euro abgeschlossen.Das Magazin der Stiftung Warentest hat in der aktuellen Ausgabe mehrere Möglichkeiten, mit denen die vermögenswirksamen Leistungen, angelegt werden können, untersucht.Der Klassiker: Gerade für Menschen, die bauen oder kaufen wollen, eine gute Möglichkeit. Die Zinsen sind niedrig, aber dafür gbit es dann auch günstige Konditionen beim Immobilienkredit. Einen bestehenden Baukredit zu tilgen ist ebenfalls mit den vermögenswirksamen Leistungen möglich.Mit etwas Aufwand beim Vergleichen ist der Banksparplan verbunden. HIer gibt es nämlich nur wenige wirklich gut verzinste Verträge. Diese bringen dann aber bis zu 3,3 Prozent Zinsen. Diese Form der Anlage bietet sich für Sparer an, die gerne auf Nummer sicher gehen.Am höchsten ist die Rendite bei Aktienfoons, dafür ist natürlich auch das Risiko am größten und im Gegensatz zu den anderen Möglichkeiten sollte man hier auch im Blick haben, dass Verluste möglich sind. "Finanztest" rät hier zu einem börsengehandelten Indexfonds (ETF), weil "diese Fonds stur einem Index folgen, müssen sich Sparer keine Gedanken über ihre Qualität machen. Außerdem haben ETF die geringsten laufenden Kosten, was der Wertentwicklung zugute kommt."