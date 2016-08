Hitzefinale zum Sommerausklang

Sommer, Sonne, Hitze: Zum Ausklang des meteorologischen Sommers können sich die Menschen in Deutschland an diesem Wochenende auf ein furioses Finale mit Temperaturen von mehr als 30 Grad freuen.

Allerdings könnte es am Sonntag öfter Gewitter geben, sagte Meteorologin Peggy Hofheinz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. «(Das Hoch) Gerd schwächelt schon langsam», meinte sie. Im Norden flaue die sommerliche Hitze bereits jetzt ein wenig ab.

Im Bergland muss schon am Samstag stärker mit Gewittern gerechnet werden. Insgesamt aber hält der Hochsommer an. Für manche Menschen vor allem im Süden und Südwesten könnte die Hitze am Wochenende zu viel des Guten sein - dort kann es nämlich bis zu 37 Grad heiß werden.

Spätestens am Montag bringt eine Kaltfront wieder kühlere Luft nach Deutschland. Am 1. September ist meteorologisch zwar Herbstanfang, die Aussichten für die Wochenmitte sind aber «gar nicht so schlecht», sagte Hofheinz. «Es wird spätsommerlich-freundlich - die 30 Grad-Marke wird dann aber nicht mehr erreicht.»