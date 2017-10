RTL Dschungelcamp 2018: Erste Kandidatin soll feststehen

Kein Kommentar von RTL



Im Januar wird der Privatsender RTL die neue Staffel der populären Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" starten - möglicherweise mit der Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger (31), wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete.Jedes Jahr spätestens im Herbst beginnt es zu brodeln in der Gerüchteküche. Welche Promis sind dabei?Ob Jenny Frankhauser (25) wirklich mit von der Partie ist, ist noch offen. "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht", sagte ein RTL-Sprecher zu der Personalie. Katzenbergers und Frankhausers gemeinsame Mutter, Iris Klein (50), war bereits in der 7. Staffel 2013 dabei.In der Show mit Schauplatz Australien werden zwölf mehr oder minder prominente Kandidaten in einem bescheidenen Lager im Dschungel gezeigt und müssen sich den sogenannten Dschungelprüfungen stellen, die meist vor allem darin bestehen, Insekten, Maden oder Innereien zu essen.