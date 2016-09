Am 10. September gibt der Graf von Unheilig in Köln tatsächlich sein letztes Konzert. Rund 30 000 Fans werden zu dem Showdown im RheinEnergieStadion erwartet. Eingeleitet wird der Countdown in Bremerhaven (2.9.) und Ochtrup (3.9). Das aber soll es noch nicht ganz gewesen sein. Der Sänger mit der markanten Stimme veröffentlicht am 4. November mit «Von Mensch zu Mensch» sein letztes Album - sein Abschiedsgeschenk.

