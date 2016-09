macht sich als Solo-Künstler leider ziemlich rar. Anfang 2007 erschien sein Debüt «Derwent Waters Saint», das viele an Elliott Smith und Nick Drake erinnert hat. Knapp zehn Jahre später legte er mit «Happenings And Killings» in diesem Frühjahr stark nach. Wer Atmosphäre, Meditation und eine charismatische Stimme sucht - der ist bei Joe Volk genau richtig. Er tritt auf in Berlin (14.9.), Hamburg (15.9.), Düsseldorf (16.9.), Frankfurt (17.9.) und Rees-Haldern (18.9.).

