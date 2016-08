«Friends»-Kultcafé in Warschau eröffnet

Doch bis in den Big Apple müssen Fans, die etwas Serien-Luft schnuppern wollen, nicht mehr reisen. Seit knapp einem Monat gibt es in Polen das «Warsaw Perk». Prominentester Platz ist - wie in der Serie - das kultige rote Sofa. «Es ist quasi immer besetzt», sagt die polnische Café-Besitzerin Monika Adamiak.

Doch auch der Rest der Dekoration erinnert an die Serie mit Jennifer Aniston und Co.: Fotos der Stars zieren die Wände, in einer Ecke stehen sogar Stuhl und Gitarre für die Hobby-Sängerin der Serie Phoebe bereit. Das Warschauer Café setzt aber auch eigene Akzente: Das Logo ist eine überdimensionale Kaffeetasse mit dem Kulturpalast - dem Wahrzeichen der Stadt.