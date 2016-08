Sting veröffentlicht neue Single als Download

«I Can't Stop Thinking About You» ist einer von zehn neuen Songs des ehemaligen Lehrers aus dem britischen Newcastle. Über sein neuestes Album sagt er: «'57th & 9th' ist rockiger, als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe». Benannt ist das Album nach einer Straßenkreuzung in New York, die er auf dem Weg ins Studio überqueren muss.