H-Blockx-Frontmann gerührt von Unterstützung

17 Musiker singen in seiner neuen Single «Der Letzte an der Bar» selbst geschriebene Strophen - darunter Xavier Naidoo, Sarah Connor, Samy Deluxe und Sasha. Für den am Freitag veröffentlichten Videoclip filmten sich die Musiker selbst. «Das machst du nicht mal einfach so für jemand anderen», sagte Wehland der Deutschen Presse-Agentur. Seine Kollegen hätten ihm «gehörig Respekt» zuteil werden lassen.

Der knapp zwölfminütige Song sei der Beweis, «dass auch grundsätzlich unterschiedliche Musiker und Musikrichtungen zusammenpassen, wenn ihnen eine passende «Klammer» gegeben wird», sagte Wehland. Am 4. November erscheint sein erstes Soloalbum bei Island/Universal.