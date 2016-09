Apple Music Festival mit Elton John und Robbie Williams

Den Anfang macht ein ganz Großer: Mit dem Auftritt von Elton John beginnt am 18. September im Londoner Roundhouse das renommierte Apple Music Festival, das auch in diesem Jahr in zehn Nächten mit einer großen Anzahl hochkarätiger Stars aufwartet.

Bis zum 30. September geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Startschuss von Elton John zum 10-jährigen Jubiläum des Festivals treten Hochkaräter wie Alicia Keys, Calvin Harris, Michael Bublé oder Robbie Williams auf, der sich in letzter Zeit etwas rar gemacht hat und eher durch spaßige «Auftritte» in den Sozialen Netzwerken auffiel.

Dabei ist auch Britney Spears, die gerade ihr hoch gelobtes Album «Glory» veröffentlicht hat. Sie freut sich ganz besonders auf ihr Konzert: «Ich bin total aufgeregt nach London zurückzukommen - ein ganz besonderer Ort für mich», sagte sie laut Mitteilung.

Es bleibt nicht nur bei den Auftritten: Zusätzliche Neuigkeiten und Interviews sollen für alle iTunes-Kunden die Performances abrunden.

Die Headliner: