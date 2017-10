Literaturnobelpreis wird am Donnerstag verkündet

Der Träger des Literaturnobelpreises 2017 wird an diesem Donnerstag (5.10.) in Stockholm verkündet. Das gab die Schwedische Akademie, die über die prestigeträchtige Auszeichnung entscheidet, am Montag auf ihrer Internetseite bekannt.

Damit fällt die Verkündung in dieselbe Woche, in der auch die anderen Nobelpreisträger - in Medizin, Physik, Chemie und für Frieden - bekanntgegeben werden. Die Akademie macht traditionell bis kurz vor der Bekanntgabe ein Geheimnis um den genauen Termin.

Verliehen werden die Auszeichnungen am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, dem 10. Dezember, in Stockholm und Oslo. Im vergangenen Jahr hatte überraschend der US-amerikanische Rockstar Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen.