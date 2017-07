«In aller Freundschaft» und «Lindenstraße» tun sich zusammen

Es sind beides seit Jahren Quotengaranten im Ersten, nun machen «Lindenstraße» und «In aller Freundschaft» gemeinsame Sache: Die zuständigen Sender WDR und MDR produzieren von den beiden Serien zwei Folgen zusammen, wie der MDR am Freitag mitteilte.

Ab 20. Juli steht zunächst in Leipzig der Dreh für eine Folge von «In aller Freundschaft» mit Dr. Iris Brooks (Sarah Masuch) und deren Tochter Lara (Greta Short) aus der «Lindenstraße» an.

Die beiden sind auf dem Rückweg von der Ostseeinsel Rügen nach Hause und legen in Leipzig einen Zwischenstopp ein. Dr. Brooks will ihre ehemalige beste Freundin Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) treffen. Doch dann bricht sie zusammen und kommt mit Fieber und Kreislaufproblemen in die Sachsenklinik, in der «In aller Freundschaft» spielt.

Maria und Martin (Bernhard Bettermann) übernehmen die Behandlung und diagnostizieren einen Herzfehler. Und das ist längst noch nicht alles, was Folge 793 «Aus den Augen, aus dem Sinn?» zu bieten hat. Dem MDR zufolge ist sie voraussichtlich am 28. November zu sehen.