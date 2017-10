Hugh Jackman wird mit einem Bambi ausgezeichnet

Hugh Jackman (49) wird mit einem Bambi ausgezeichnet. Der australische Schauspieler, Sänger und Filmproduzent erhalte den Medienpreis in der Kategorie «Entertainment», teilte Hubert Burda Media am Donnerstag mit.

Die Bambi-Jury hebt Jackmans Vielseitigkeit hervor - von dramatischen Stoffen wie «Australia» über Thriller wie «Passwort: Swordfish» bis hin zur Musical-Verfilmung «Les Misérables». «Er ist nicht nur einer der populärsten Schauspieler weltweit, sondern auch ein großartiger Entertainer», so die Jury.

Der 49-Jährige soll den Preis bei der diesjährigen Bambi-Verleihung am 16. November in Berlin persönlich entgegennehmen, wie eine Sprecherin sagte. Die goldglänzenden Trophäen in Form eines Rehkitzes werden in diesem Jahr zum 69. Mal vergeben, das Erste überträgt die Gala ab 20.15 Uhr live aus dem Theater am Potsdamer Platz.