«Es» weiter auf Rekordkurs - Miese Note für «Mother!»

Die Neuverfilmung des Stephen-King-Romans «Es» ist nicht aufzuhalten. Vor einer Woche hatte sie bereits den bislang erfolgreichsten Start eines Horrorfilms hingelegt.

An diesem Wochenende verdiente «Es» nach vorläufigen Hochrechnungen vom Montag allein in den USA und Kanada weitere 60 Millionen Dollar (50 Millionen Euro) hinzu. Mit Einnahmen von nunmehr 220 Millionen Dollar allein in Nordamerika komme «Es» schon Rang zwei der erfolgreichsten Gruselschocker der Geschichte zu, schrieb der «Hollywood Reporter». Die Spitzenposition halte «Der Exorzist» seit 1973.

Ein neuer Actionfilm folgt auf Platz zwei der nordamerikanischen Kinocharts. «American Assassin» von Regisseur Michael Cuesta kam auf Ersteinnahmen von 14,8 Millionen Dollar. In dem Film spielt Dylan O'Brian einen CIA-Agenten, der mit einem älteren Kollegen (Michael Keaton) gegen Terroristen kämpft und alles daran setzt, einen neuen Weltkrieg zu verhindern.

Der mit Spannung erwartete Psychothriller «Mother!» von Darren Aronofsky mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem erlitt zum Auftakt einen Dämpfer. Das Publikum erteilte «Mother!» die schlechteste Note, ein «F». So etwas komme äußerst selten vor, schrieb der «Hollywood Reporter». Außerdem spielte Aronofskys «gehobener» Thriller gerade mal 7,5 Millionen Dollar ein - das bisher mieseste Startergebnis für die Oscar- und Golden-Globe-Gewinnerin Lawrence. «Mother!» ist die mysteriöse Geschichte eines Dichters und seiner Frau, deren zurückgezogene Existenz bei der Ankunft unbekannter Besucher aus den Fugen gerät. Der Film ist über weite Strecken stumm gedreht.

Die Komödie «Home Again» mit Reese Witherspoon rutschte mit drastisch reduzierten Einnahmen von 5,3 Millionen Dollar auf den vierten Rang. Die Actionkomödie «Killer's Bodyguard», die es dreimal hintereinander auf dem ersten Platz geschafft hatte, musste sich in ihrer fünften Woche mit Platz fünf begnügen.