Sting begeistert bei Tourauftakt in Hamburg

Der britische Musiker Sting alias Gordon Sumner hat am Samstag den ?Auftakt seiner Deutschlandtournee in der seit Wochen ausverkauften Alsterdorfer Sporthalle in ?Hamburg gefeiert.

Der 65-Jährige stellte sein im November erschienenes Album «57th & 9th» vor, auf ?dem er nach Ausflügen ins Musical- und Weltmusikfach wieder deutlich rockigere Klänge ?anschlägt. Unterstützt wurde er dabei von sechs Musikern, zu denen auch sein Sohn ?Joe Sumner (40) gehörte.

Den größten Jubel erntete der mit 16 Grammys ausgezeichnete ?Künstler für die Klassiker seiner ehemaligen Band The Police; darunter «Message In A Bottle», ??«So Lonely», «Roxanne» und «Every Breath You Take», die er mitunter in abgewandelten ?Versionen präsentierte. «Fragile», das letzte Lied der Zugabe, widmete Sting den Opfern des ?Westminster-Anschlags. ?