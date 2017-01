Star-Aufgebot bei den Golden Globes

Wie der Verband der Auslandspresse am Donnerstag auf Twitter mitteilte, werden auch der frühere «Bond»-Darsteller Pierce Brosnan sowie Annette Bening als Helfer auf der Bühne stehen.

Zuvor hatten die Globe-Verleiher bereits Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, Kristen Wiig, Jessica Chastain, Matt Damon, Eddie Redmayne, Nicole Kidman und Reese Witherspoon als sogenannte Presenter bei der Gala angekündigt.

Die nostalgische Musical-Romanze «La La Land» mit Ryan Gosling und Emma Stone geht mit sieben Nominierungen als Favorit in das Globe-Rennen. Der US-Komiker Jimmy Fallon gibt bei der Show in Beverly Hills erstmals als Golden-Globe-Moderator den Ton an.