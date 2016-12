Songs von George Michael sehr gefragt

Nach dem Tod von George Michael hören viele Fans noch einmal in die Aufnahmen des britischen Popstars hinein.

Wie GfK Entertainment am Dienstag in Baden-Baden mitteilte, war der am Montag am häufigsten heruntergeladene Song «Careless Whisper», danach folgten der Wham!-Klassiker «Last Christmas» und das zusammen mit Elton John performte «Don't Let The Sun Go Down On Me». Insgesamt habe über ein Zehntel der Top-100-Single-Downloads aus Liedern von George Michael bestanden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag führten auch gleich zwei seiner Werke die offiziellen Album-Downloads an: «Ladies And Gentlemen - The Best Of» und «Symphonica». Die Best-Of-Platte habe dabei fast so viele Verkäufe verzeichnet wie die Plätze zwei bis zehn zusammen.

Der Popsänger («Last Christmas») war am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren in seinem Anwesen in Goring-on-Thames westlich der britischen Hauptstadt gestorben. Die Todesursache war auch am Dienstag noch ?unklar. Sein Manager hatte von Herzversagen gesprochen. Vor seinem Haus im Norden Londons türmten sich die Kerzen, Blumen und Botschaften seiner Fans. «George - mein Held», stand auf einem der vielen Zettel.

Berichten zufolge war der Popstar ein großzügiger Spender für wohltätige Zwecke - der aber stets anonym bleiben wollte. So habe er Millionen an eine Kinderschutzorganisation überwiesen und auch Aids-Kranken geholfen, berichteten britische Medien am Dienstag. Außerdem soll er einem Paar mehrere tausend britische Pfund für eine künstliche Befruchtung geschenkt haben.