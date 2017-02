Schöneberger eröffnet ESC-Vorentscheid

Es handele sich um einen «Abend der Hoffnung». Das Motto sei klar: «Let's make the deutsche Vorentscheid great again». Zuletzt hatte Deutschland bei dem Gesangswettbewerb Pleiten erlebt. Jamie-Lee Kriewitz landete im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz.

In diesem Jahr machen sich fünf Nachwuchs-Musiker Hoffnung auf das deutsche Ticket zum ESC-Finale in Kiew (13. Mai). Der Sieger sollte am späten Donnerstagabend gekürt werden.