Oscar-Chancen für «La La Land» und Maren Ade

Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt. Auch «Lion», «Manchester by the Sea», «Moonlight» und «Arrival» können sich über mehrere Nominierungen freuen.

«La La Land» wurde in der wichtigsten Kategorie als bester Film nominiert, darüber hinaus auch für das Drehbuch, den Schnitt, den Soundtrack und den besten Song. Außerdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle.

Die Nominierung für Maren Ades «Toni Erdmann» ist die erste Oscarnominierung für einen deutschsprachigen Film seit «Das weiße Band» von Michael Haneke im Jahr 2010. Zuletzt holte der Stasi-Film «Das Leben der Anderen» von Florian Henckel von Donnersmarck 2007 die Trophäe nach Deutschland.

Die Tragikomödie «Toni Erdmann» ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte «nicht-englischsprachiger Film». Dazu gehören auch «Ein Mann namens Ove» (Schweden) und «Tanna» (Australien).