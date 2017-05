McConaughey und Elba werben für «Der dunkle Turm»

Der amerikanische Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (47, «Dallas Buyers Club») und der britische Star Idris Elba (44, «Beasts of No Nation») rühren die Werbetrommel für «Der dunkle Turm».

Auf Twitter stellten die beiden Hauptdarsteller der Verfilmung der «The Dark Tower»-Reihe nach der Vorlage von Horror-Meister Stephen King kurze Videoclips vor. «Ich töte nicht mit meinem Gewehr. Ich töte mit meinem Herzen», sagt der Revolvermann Roland Deschain (Elba) in einer Szene. In der Fantasy-Saga begibt er sich auf die Reise zum dunklen Turm. McConaughey spielt die Figur des Antagonisten Man in Black (Mann in Schwarz).

Der dänische Regisseur Nikolaj Arcel (44, «Die Königin und ihr Leibarzt») bringt den Streifen Anfang August in die Kinos. Der erste Trailer wird diese Woche erwartet.