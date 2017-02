Jubel für Robert Pattinson auf der Berlinale

Twilight»-Star Robert Pattinson hat der Berlinale zur Halbzeit einige Glamour-Momente beschert. Gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Sienna Miller und Charlie Hunnam stellte er am Dienstagabend den Abenteuerfilm «Die versunkene Stadt Z» vor.

Das Team um Regisseur James Gray erntete nach der rund zweieinhalbstündigen Vorstellung kräftigen Applaus vom Publikum im Berliner Zoo-Palast.

Pattinson war zuvor mit Jubel von seinen Fans auf dem roten Teppich empfangen worden. Kurz vor der Premiere des Films nahm sich der 30-Jährige viel Zeit und posierte für Selfies, schrieb Autogramme und gab Interviews. Der Brite, bereits zum dritten Mal bei der Berlinale dabei, machte am Valentinstag eine kleine Liebeserklärung an die Filmfestspiele: «Ich liebe Berlin, ich liebe das Festival.»

Sehr zur Freude der vor allem weiblichen Anhänger, die mitunter etliche Stunden ausgeharrt hatten, schritt Pattinson die Fanreihe am roten Teppich geduldig ab. Der Film begann schließlich mit gut einer halben Stunde Verspätung.

Dass sich der Brite mit den Wetterverhältnissen während der Berlinale bestens auskennt, stellte er mit seinem Outfit unter Beweis: Er trug einen langen dunklen Mantel mit seichter Fransen-Optik und hohe Schnürstiefel - anders als Kollegin Sienna Miller, die ein dünnes Trägerkleid anhatte und sichtlich fror. Bereits am Mittag hatte Pattinson einen modischen Akzent gesetzt: Unter einer betont kurz geschnittenen Weste mit Rollkragen trug er ein bis zum Hals zugeknöpftes weißes Hemd.

Auf der anschließenden Pressekonferenz erzählte er den Journalisten aus aller Welt von den aufregenden Dreharbeiten zu dem Film von James Gray, in dem er als Abenteurer zu sehen ist, der sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts einer dramatischen Expedition in den brasilianischen Urwald anschließt.

Der Film, der als Berlinale Special Gala läuft, erzählt die bewegte Geschichte des Briten Percy Fawcett (Charlie Hunnam), der von Forscherdrang getrieben Anfang des 20. Jahrhunderts zu Expeditionen in die Dschungelgebiete Südamerikas aufbricht und dort auf Spuren vergangener Zivilisationen stößt. Pattinson spielt seinen Begleiter Henry Costin, Sienna Miller seine Ehefrau Nina. «Die versunkene Stadt Z» soll am 30. März in die deutschen Kinos kommen.