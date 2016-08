Homer-Sprecher war früher kein Simpsons-Fan

«Ich hab es nicht so intensiv verfolgt, muss ich gestehen» sagte er der Deutschen Presse-Agentur. So richtig eingetaucht sei er erst nach dem Casting. Danach habe er sich intensiv vorbereitet und vor allem an seinem Vorgänger Norbert Gastell orientiert. «Viel besser kann man's nicht machen», sagte Jablonka.

Mit seiner Premiere als Homers Stimme zeigt sich der Synchronsprecher zufrieden: «Ich fand's eigentlich ganz okay von meiner Seite aus». Ein paar Sachen würde er heute allerdings anders machen, «vielleicht ein bisschen kräftiger». Auch die Reaktionen der Zuschauer, die er mitbekommen habe, seien bislang «relativ wohlwollend». Er könne natürlich verstehen, dass die Fans eine gewisse Zeit bräuchten, sich an die Umstellung zu gewöhnen.

Jablonkas Vorgänger Norbert Gastell hatte Homer 26 Jahre lang seine Stimme geliehen. Er starb im November 2015 im Alter von 86. Beim Casting für die neue Stimme des gelben Familienvaters setzte sich Jablonka gegen fast 100 andere Synchronsprecher durch.