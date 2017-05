Hollywoodstars mit Chancen auf Theaterpreis Tony

Schauspielerin Sally Field, Entertainerin Bette Midler und Popklassiksänger Josh Groban können sich Hoffnungen auf den begehrtesten Theaterpreis der Welt machen. Alle wurden am Dienstag in New York für den Tony nominiert. Auch Danny DeVito, Kevin Kline und Cynthia Nixon sind weitere mögliche prominente Preisträger.

Beim Hauptpreis als bestes Musical des Jahres gelten das 11.-September-Stück «Come From Away» und das Teenagedrama «Dear Evan Hansen» als Favoriten. Nominiert sind auch die Filmadaption «Und täglich grüßt das Murmeltier» und «Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812», eine überdrehte Adaption von «Krieg und Frieden». Sie führt mit zwölf Nominierungen das Feld an.

Für das neunfach nominierte «Dear Evan Hansen» können unter anderem auch die Songwriter des Erfolgsfilms «La La Land», Benj Pasek und Justin Paul, den Tony für die beste Musik gewinnen. Hauptdarsteller Benjamin Platt («Pitch Perfect») gilt als Favorit in der Kategorie als bester Schauspieler in einem Musical.

Bei den Theaterstücken hat das Politikdrama «Oslo» über die Nahostfriedensverhandlungen 1993 laut Kritikern gute Siegchancen. Es kämpft gegen das Theaterdrama «Indecent», den Pulitzerpreisträger «Sweat» und «Doll House, Part 2», eine Fortsetzung von Henrik Ibsens «Puppenhaus». Das Stück kann genau wie «Oslo» in sieben Kategorien gewinnen und ist in der Kategorie beste weibliche Nebenrolle sogar doppelt nominiert.

Die Tonys werden am 11. Juni in 24 Wettbewerbskategorien für die besten Musicals und Theaterstücke am New Yorker Broadway vergeben. Schauspieler Kevin Spacey moderiert in diesem Jahr die Show aus der Radio City Music Hall.