Hollywood gibt Oscar-Nominierungen bekannt

Frühes Aufstehen in Hollywood: Noch vor dem Morgengrauen werden am Dienstag in Los Angeles (laut Programm ab 05.18 UHR Ortszeit/14.18 Uhr MEZ) die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben.

Nach Ankündigung der Film-Akademie sollen unter anderem die Oscar-Preisträgerinnen Jennifer Hudson («Dreamgirls») und Brie Larson («Raum») beim Verlesen der Namen helfen. Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar in Hollywood zum 89. Mal vergeben.

Zu den Favoriten zählen in diesem Jahr die Filme «La La Land», «Moonlight» und «Manchester by the Sea». In der Top-Sparte «Bester Film» können fünf bis zehn Filme nominiert werden. Schauspieler wie Casey Affleck, Ryan Gosling, Denzel Washington, Emma Stone, Amy Adams und Viola Davis gelten als sichere Kandidaten für eine Nominierung.

Unter den deutschen Anwärtern für den Auslands-Oscar ist die gefeierte Vater-Tochter-Geschichte «Toni Erdmann». Der Film von Regisseurin Maren Ade schaffte es vorab auf eine Liste von neun Kandidaten, fünf kommen in die Endrunde. Der letzte deutsche Film, der offiziell als «bester nicht-englischsprachiger Film» nominiert wurde, war 2010 «Das weiße Band» von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film «Das Leben der Anderen» von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland.

Bei der Vergabe der Golden Globes Anfang Januar war «Toni Erdmann» leer ausgegangen. «Elle» holte den Preis nach Frankreich. Die Musical-Romanze «La La Land» stellte mit sieben Preisen einen Globe-Rekord auf. Das nostalgische Werk des jungen Regisseurs Damien Chazelle erzählt von zwei Träumern im heutigen Los Angeles, einem Jazzpianisten und einer jungen Schauspielerin, gespielt von Emma Stone und Ryan Gosling. Die Golden Globe Awards sind Hollywoods zweitwichtigste Filmpreise nach den Oscars.