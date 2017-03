Depeche Mode an der Spitze der Charts

Mit ihrem neuen Album haben Depeche Mode sofort die Spitze der deutschen Musikcharts erobert. «Spirit» von Dave Gahan & Co verdrängte Landsmann Ed Sheeran (?÷?), der sich auf Rang zwei zurückziehen musste, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

In 37 Jahren Bandgeschichte platzierten sich Depeche Mode laut GfK jeweils rund 600 Mal in den Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts. Mit «Spirit» feierten die Briten nun ihr zehntes Nummer-eins-Album.

«Glück ist leicht - Das Beste von 2006-2016», eine Zusammenstellung der größten Hits des vor einem Jahr verstorbenen Roger Cicero, debütiere hinter dem «Bibi & Tina 4»-Soundtrack auf Position vier. «Blossom» des deutschen Duos Milky Chance kommt auf den fünften Platz.

In den Single-Charts führt Ed Sheeran («Shape Of You») die Tabelle weiter an. Burak Yeter feat. Danelle Sandoval («Tuesday») kommt auf Platz zwei und Kygo & Selena Gomez («It Ain't Me») auf drei.