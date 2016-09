Beginner nach 13 Jahren wieder ganz oben

Neu auf der Zwei steht die deutsche Metal-Band Running Wild mit «Rapid Foray». Britney Spears steigt mit «Glory» als Dritte in die Charts ein. Seit ihrem Album «In The Zone» von 2003 sei die US-Popsängerin nicht mehr so gut platziert gewesen, hieß es. Die schwedische Power-Metalband Sabaton («The Last Stand») rutscht vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Als Fünfte behauptet sich Andrea Berg mit «Seelenbeben». Die Lochis, Spitzenreiter der vergangenen Woche, fallen mit «#zwilling» auf den achten Platz zurück.

In den Single-Charts schaffen die YouTube-Comedians ApeCrime mit «Bang!» auf dem 38. Platz den besten Neueinstieg. Auch POL1Z1STENS0HN a.k.a. Jan Böhmermann ist dabei: Der Moderator erreicht mit «Blasserdünnerjunge macht sein Job» Rang 99. Die Führung in den Single-Charts behauptet unverändert Imany («Don't Be So Shy»).