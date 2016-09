Stanley Tucci bleibt «Transformers» treu

Er werde wie schon in «Transformers 4: Ära des Untergangs» wieder den Antihelden Joshua Joyce spielen, bestätigte der US-Schauspieler, Regisseur und Produzent beim Amerikanischen Filmfest in Deauville (Frankreich). Tuccis Kollegen Mark Wahlberg, Laura Haddock und Anthony Hopkins stehen nach Angaben des Branchenblattes bereits vor der Kamera. Die Regie führt erneut Michael Bay. Das jüngste «Transformers»-Spektakel soll noch 2017 in die Kinos kommen.

Tucci (55) gewann 2009 mit «In meinem Himmel» eine Oscar-Nominierung. Er erntete unter anderem auch mit «Der Teufel trägt Prada» und «Die Tribute von Panem» Lorbeeren.