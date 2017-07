Uma Thurman gibt Broadway-Debüt

Uma Thurman (47), Star aus Actionfilmen wie «Kill Bill» und «Pulp Fiction», will ihr Broadway-Debüt geben. Sie werde die Hauptrolle in dem politischen Drama «The Parisian Woman» spielen, wie die «New York Times» und «Variety» berichteten.

Beau Willimon, Schöpfer der TV-Politserie «House of Cards», hat das Theaterstück geschrieben. Die erste Aufführung ist für Ende November am New Yorker Broadway geplant. Weitere Darsteller sollen später bekannt gegeben werden.

Die Geschichte dreht sich um eine Frau aus höheren gesellschaftlichen Kreisen in Washington D.C. vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahlen von 2016. Das Stück lehnt sich an das Drama «La Parisienne» des französischen Autors Henry Becque (1837 - 1899) an.

Sie freue sich sehr auf die Erfahrung auf der Theaterbühne, sagte Thurman der «New York Times». Das Stück beschrieb sie als «zeitgemäß, scharfsinnig und geistreich».