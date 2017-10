Sandra Hüller musste für «Fack ju Göhte» Angst überwinden

Für Sandra Hüller («Toni Erdmann») war ihre Rolle in der Schulkomödie «Fack ju Göhte 3» eine schauspielerische Forschungsaufgabe. Sie habe bestimmte Angstgrenzen überwinden müssen, sagte die 39-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Hüller ist neu im Filmteam der Goethe-Gesamtschule. Sie spielt eine Lehrerin, die das Kollegium aufmischt. Der Film habe nicht so recht in ihr Profil gepasst. «Andererseits: Was soll das überhaupt sein: mein Profil? Wieso soll ich nur Sachen machen, die ich kann?» Beim Dreh habe sie gemerkt, «vor welcher Herausforderung Lehrer jeden Tag stehen, ihre Schüler mit einem Thema einzufangen», so Hüller. Der dritte und letzte Teil der Kultreihe «Fack ju Göhte» von Regisseur Bora Dagtekin startet am 26. Oktober in den Kinos.