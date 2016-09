Victoria Beckham schreibt ihrem Teenie-Ich

«Ja, Liebe auf den ersten Blick existiert. Sie wird dir in der Spieler-Loge von Manchester United begegnen», schreibt Beckham in dem Brief.

Damals, beim ersten Treffen, war David Beckham dem Brief zufolge nicht einmal in der ersten Mannschaft - und sie war viel berühmter als er. Der junge Fußballer fragte die Musikerin nach ihrer Nummer. «Und er hat noch immer das Flugticket, auf das du sie geschrieben hast.»

Mittlerweile sind Victoria und David Beckham (41) seit 17 Jahren verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder.