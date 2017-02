Steven Spielbergs Mutter Leah Adler gestorben

Die Mutter von Filmregisseur Steven Spielberg (70), Leah Adler, ist im Alter von 97 Jahren in Kalifornien gestorben. Die frühere Konzertpianistin und Malerin starb am Dienstag (Ortszeit) in ihrem Haus in Los Angeles, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher von Spielbergs Produktionsfirma Amblin Partners berichteten.

Man werde sich am meisten an sie erinnern wegen «ihrer tiefen, grenzenlosen Liebe für die Menschen, die sie umgaben», hieß es ein Statement von Amblin Partners.

Adler wuchs in Cincinnati auf, wo sie das Musikkonservatorium besuchte und einen Abschluss an der Universität machte. Im Februar 1945 heiratete sie Arnold Meyer Spielberg, mit dem sie neben ihrem Sohn Steven auch die drei Töchter Anne, Sue und Nancy hatte. Nach ihrer Scheidung heiratete sie 1967 ihren zweiten Ehemann Bernie Adler. Dieser starb 1995. Ihr erster Ehemann, also der Vater des Regisseurs, feierte gerade seinen 100. Geburtstag. Adler führte über viele Jahre ein koscheres Restaurant mit dem Namen «The Milky Way» («Die Milchstraße»), in dem auch ihr Sohn öfters zu Gast war.