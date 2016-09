Scorpions besuchen deutsches Paralympics-Team in Rio

Prominenter Auftritt bei den Paralympics: Die Rockgruppe Scorpions hat am späten Sonntagabend (Ortszeit) das Deutsche Haus in Rio de Janeiro besucht und dabei die Leistungen der Behindertensportler gewürdigt.

«Wir haben einen tiefen Respekt davor», sagte Sänger Klaus Meine. «Die Botschaft ist: Egal, was passiert: Lass' dich nicht unterkriegen von deinem Schicksal. Du kannst immer noch etwas Großes in deinem Leben auf den Weg bringen.»

Die Scorpions («Wind of Change») absolvieren zur Zeit eine Tournee in Südamerika. Am Samstagabend traten sie in Rio de Janeiro auf, am Dienstagabend spielen sie in Santiago de Chile. «Musik und Sport - das sind die beiden Themen, die Menschen zusammenbringen», sagte Meine, «und die die Hoffnungen nicht sterben lassen, dass wir eines Tages doch noch alle in einer friedlichen Welt zusammenleben können.»

Die Band schaute sich am Sonntagabend im Olympiastadion von Rio auch einige Leichtathletik-Wettbewerbe der Paralympics an. «Das sind tolle Athleten», sagte Meine. «Wir haben gerade einen 200-Meter-Lauf gesehen und gedacht: Wow, das gibt's doch gar nicht, mit welcher Power und Energie die Sportler in diese Wettbewerbe gehen. Es ist fantastisch, was die leisten.»