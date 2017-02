Schauspieler Jo Weil freut sich über das Älterwerden

Der Schauspieler Jo Weil (39) freut sich rund ein halbes Jahr vor seinem Geburtstag auf das Älterwerden. «Ich finde es spannend und schön, dass ich bald zu den 40ern gehöre», sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg.

Die Zahl passe zu seinem Lebensgefühl: «Reife und Lebenserfahrung machen einen Menschen interessanter. Das gilt auch für mich.» Er fühle sich heute besser im Leben als vor 20 Jahren. Feiern werde er den Geburtstag daher mit einem großen Fest.

Der aus Petersberg bei Fulda in Hessen stammende Weil wird am 29. August 40 Jahre alt. Bekannt wurde er dank seiner langjährigen Hauptrolle in der ARD-Vorabendserie «Verbotene Liebe».