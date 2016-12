Neil Patrick Harris mag gruselige Geschichten für Kinder

Der US-Schauspieler Neil Patrick Harris (43, «How I Met Your Mother») findet es gut, wenn Kinder in Büchern und Filmen mehr zu sehen bekommen als nur eine heile Welt. «Ich mag es, wenn Geschichten für Kinder einen dunklen Touch haben», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Für gefährlich hält er diese Art von Kindersagen nicht: «Sie können damit umgehen, solange es nicht grausam ist in gewaltvoller oder sexueller Weise.»

Außerdem hätten viele Kinder Lust auf etwas Spannung und Grusel, wie er selbst dank seiner sechsjährigen Zwillinge weiß: «Meine Tochter fragt mich immer nach den gruseligsten Erlebnissen, die mir widerfahren sind: «Erzähl mir etwas Abstoßendes!» Und ich dann: «Nein, ich werde dich nicht mit so einer Geschichte ins Bett schicken.»»

In der Netflix-Produktion «Eine Reihe betrüblicher Ereignisse» ist der 43 Jahre alte Emmy-Gewinner als fieser Graf Olaf zu sehen, der an eine Erbschaft kommen will, die drei Waisenkindern zusteht. Die Serie ist vom 13. Januar an in dem Streamingdienst zu sehen.