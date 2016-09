Michelle Obama erwartet «harte Zeit» für ihre Töchter

Michelle Obama (52) ist sich sicher, dass ihre Familie die Mitarbeiter des Weißen Hauses nach Ende der Amtszeit ihres Mannes vermissen wird.

«Man muss bedenken, dass die Mädchen dort aufgewachsen sind», sagte die First Lady der USA am Dienstag in der TV-Sendung der Moderatorin Ellen DeGeneres. «Die Mitarbeiter sehen wir jeden Tag, sie haben uns geholfen, unsere Kinder zu erziehen, sie haben uns geliebt, sich um uns gekümmert.» Der Moment des Auszugs werde sicher schwierig, sagte die 52-Jährige.

Ihre Töchter erwarte eine «harte Zeit». Die 18-jährige Malia und die 15-jährige Sasha glaubten, für den Schritt bereit zu sein, aber wenn man an einem Ort großgeworden sei, dann sei der Auszug nicht einfach. «Sie werden ja nicht einfach an der Tür klopfen können, um zu fragen: «Kann ich mein Zimmer wiedersehen?» Das wird nicht passieren.»

Ihrem Mann und ihr selbst gehe es darum, dass ihre Töchter es zu schätzen wissen, auf dem Rasen vor dem Weißen Haus zu spazieren oder auf dem Truman-Balkon zu sitzen. «Wir wollen einige schöne Erinnerungen für sie schaffen», sagte Obama.